أمريكا تلغي مساعدات للفلسطينيين بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى

وجاء هذا القرار عقب إجراء مراجعة للمساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

للتأكد من أنها تتوافق مع المصالح القومية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قلصت في جانفي الفارط، مساهمتها المالية في ميزانية أونروا بـ 300 مليون دولار

من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.