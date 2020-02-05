أمريكا تهدد أردوغان ورئيس الاستخبارات التركي

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن تهديدات أمريكية ضده بسبب موقفه من خطة السلام الأمريكية المزعومة “صفقة القرن” حول فلسطين.

وفي الكلمة التي ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، قال أردوغان، إن بلاده لن تدعم أبداً أي خطة لا ترضي الفلسطينيين.

وأضاف “لسوء الحظ ، تطلق أمريكا تهديداتها ضدي وضد رئيس استخباراتنا، وعلاوة على ذلك، فإنها تهدد أيضا بعض المؤسسات المالية في تركيا، مهما فعلتم ، فلن تحققوا نجاحاً أبدًا”

وأشار إلى أن رد فعل تركيا الرافض بشدة لخطة السلام المزعومة أجبر بعض الدول العربية على تغيير مواقفها حيال الخطة.

ولفت إلى أن بعض الدول التي أطلقت تصريحات متناقضة حول الخطة المزعومة قد بدأت في اتخاذ موقف مختلفة عقب ردود أفعال الرأي العام.

ورحب أردوغان بالقرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي مؤكداً تأييده لتلك القرارات.

وأكد أن التاريخ لن يغفر أبدا لأولئك الذين يظلون صامتين بسبب مصالحهم أو مخاوفهم أمام المحاولات الرامية للاستيلاء على القدس، وأوضح بالقول “اليوم ليس يوماً للصمت، بل يوم تبني القدس والقضية الفلسطينية”.