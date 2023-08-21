أمريكا: زلزال بقوة 5.1 درجة وعاصفة استوائية تضرب كاليفورنيا

حالة من الرعب تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريشتر. سواحل ولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تعرضت لعدد من الهزات الأرضية. والتي تراوحت قوتها ما بين 2 إلى 3.5 درجات على مقياس ريختر. فيما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال وما تبعه من هزات أرضية.

كما تعرضت الولاية ذاتها للعاصفة الاستوائية هيلاري والتي أدت إلى فيضانات غاضبة شرق وغرب لوس أنجلوس. ووصولها إلى كاليفورنيا بعد أن اجتازت شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية بقوة مميتة.

وتسببت العاصفة في مصرع شخص بالمكسيك وسط تقارير عن حدوث فيضانات مفاجئة في شبه الجزيرة. حيث جرفت بعض الطرق. وتسببت في سيولًا مستعرة تتدفق في شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.

في حين أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب الولاية. مع تطبيق تحذيرات من الفيضانات المفاجئة، كما قال خبراء الأرصاد إن المناطق الجبلية والصحراوية يمكن أن تشهد تساقط كثيف للأمطار.

ومن جانبها أمرت مقاطعة سان برناردينو بإخلاء عدد من البلدات في الجبال والوديان. حيث أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا من المياه والطين والصخور والأشجار.