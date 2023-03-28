أمريكا: مقتل 3 أطفال و3 بالغين في هجوم مسلح على مدرسة

أطلق مهاجم مدجج بالسلاح النار وقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكي.

وحسب الإعلام الأمريكي، فقد أطلقت الشرطة النار على مطلق النار، الذي قالت السلطات إنه طالب سابق في المدرسة، وقتلته.

وتم إطلاق النار على 11 شخصًا ، أحدهم قاتل ، في مسرحين منفصلين للجريمة قالت السلطات إنها تعتقد أنهما متصلين.

وقال المحققون إنهم تعرفوا على ثلاثة أشخاص موضع اهتمام يعتقد أنهم قد يكونون متورطين في إطلاق النار. لم يتم الإعلان عن أسمائهم.

وقالت السلطات إن رجلًا يبلغ من العمر 52 عامًا أطلق النار في مواقع متعددة في ريف ميسيسيبي. مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بمن فيهم زوجته السابقة وشقيقان.

وقالت الشرطة إن المسلح ، الذي تم اعتقاله، بدأ عملية القتل في متجر في مسقط رأسه ، أركابوتلا ، ميس. حيث أطلق النار على رجل يبدو أنه لا علاقة له به.

كما قُتل ثلاثة طلاب وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار على مبنيين في حرم جامعة ولاية ميتشيغان.

وقالت الشرطة إن المسلح ، وهو رجل يبلغ من العمر 43 عاما لم تكن له أي صلة معروفة بالجامعة. توفي متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري.