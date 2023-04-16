أمريكا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار على حفل بألاباما

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرين على الأقل. في إطلاق نار على حفل في ولاية ألاباما.

وقال عضو مجلس مدينة ديدفيل تينيشيا جودمان جونسون -في تصريحات خاصة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية. اليوم الأحد، إن الحادث وقع الليلة الماضية. في تجمع بمنطقة وسط المدينة، غير أنه لم يتمكن من توفير معلومات محددة بشأن عدد المصابين.

ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي أطلق فيه النار على حشد في منتزه بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.