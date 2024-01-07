أمريكا: هبوط اضطراري لطائرة بعد تحطم لوحة النافذة

اضطرت طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز وعلى متنها 177 شخصا إلى الهبوط اضطراريا في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة. بعد أن تحطمت لوحة النافذة بعد إقلاعها.

من غير المرجح أن ينسى ركاب رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 تجربتهم في 5 جانفي 2024. هذه الرحلة، التي كان من المقرر أن تتجه من بورتلاند إلى أونتاريو، في الولايات المتحدة. “تعرضت لحادث” بعد وقت قصير من إقلاعها، وفقًا للبيان الصحفي لشركة الطيران.

وقال كايل رينكر، أحد ركاب الطائرة، لشبكة CNN عن الحادث: “كنا نكتسب الارتفاع وانفصلت النافذة أو جدارها. ولم ألاحظ ذلك حتى لا تسقط أقنعة الأكسجين”.

وعلق أيضًا لشبكة CNN قائلاً: “لقد كان الأمر وحشيًا للغاية”.

وقالت راكبة أخرى تدعى في نجوين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنها استيقظت على ضجيج عالٍ أثناء الرحلة.

وأوضحت: “فتحت عيني وأول شيء رأيته هو قناع الأكسجين الذي كان أمامي مباشرة. ونظرت إلى اليسار واختفت اللوحة الجانبية.

كما أفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وهي الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني. أن الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 عادت “بسلام” إلى مطار بورتلاند، شمال غربي البلاد. حوالي الساعة الخامسة مساء “بعد طاقمها”.

تم الإبلاغ عن مشكلة في الضغط”. وكانت الطائرة تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وقال كل من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية وخطوط ألاسكا الجوية إنهم يحققون في الحادث.

وكتبت الشركة المصنعة للجهاز، شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات. على موقع X أنها تقوم بجمع المزيد من المعلومات وأن فريقًا فنيًا متاح للمحققين.

في غضون ذلك، أعلنت خطوط ألاسكا الجوية أنها قررت، “كإجراء احترازي”، “تجميد حركة” أسطولها المكون من 65 طائرة بوينغ 737-9 مؤقتا.

وأضافت الشركة: “لن تعود كل طائرة إلى الخدمة إلا بعد خضوعها لفحوصات الصيانة والسلامة الكاملة. ونتوقع الانتهاء من جميع عمليات التفتيش في الأيام المقبلة”.