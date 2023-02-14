أمريكا: 3 قتلى و5 جرحى في إطلاق نار داخل الحرم الجامعي بميشيغان

وقع إطلاق نار في “جامعة ولاية ميشيغان”، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل ووقوع 5 إصابات.

وانتشرت الشرطة بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج بحثا عن مشتبه به الذي لاذ بالفرار بعد الحادث.

وقالت شرطة “جامعة ولاية ميشيغان” في تغريدة “لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وفتح المشتبه به النار في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار. بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان. وأوضح أن عددًا من الجرحى في حال حرجة.

وأكدت “ذا ديترويت نيوز” The Detroit News، نقلا عن الشرطة بحدوث 3 وفيات مؤكدة على الأقل في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة على “تويتر”: “هناك عدة إصابات مبلغ عنها”. وقالت في وقت لاحق إنه تم نقل عدد لم تحدده من الضحايا إلى مستشفى قريب.

كما قالت شرطة “جامعة ولاية ميشيغان” إنه تم إخلاء وتأمين العديد من مباني الحرم الجامعي. بعد حوالي ساعتين من إطلاق النار لأول مرة في الحرم الجامعي.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي. على “لزوم أماكنهم” بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

وبحسب شرطة الجامعة فإنّ “هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن”. ولفتت الشرطة إلى أنّ المشتبه به “رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً”.

من جهتها كتبت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير في تغريدة على “تويتر” أنّ “شرطة ولاية ميتشيغن وشرطة الجامعة. وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وخدمات الطوارئ موجودة في موقع” إطلاق النار. كما علّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.