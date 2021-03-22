أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية،صبيحة اليوم الإثنين،في نشرية خاصة باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا على عدة ولايات.

وأوضحت النشرية، أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.

أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

كما حذرت ذات المصالح،من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد، تصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 30 ملم محليا.

تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، حسب النشرية الخاصة.

الولايات المعنية: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.