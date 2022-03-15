أمطار رعدية غزيرة في 8 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الغربية والجنوبية.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: وهران، عين تموشنت ، تلمسان ، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة ، البيض وبشار.

وجاء في ذات التنبيه أن كمية الأمطار قد تصل إلى 30 ملم محليا، وهي متوقعة بداية من الساعة 21سا مساء إلى غاية يوم غد الأربعاء.

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، من تساقط أمطار غزيرة على العديد من المناطق الشرقية. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار ستصل لـ 40 ملم محليا.

في حين، ذكر الديوان أن الأمطار الغزيرة، مستمرة إلى غاية العاشرة ليلا. كما ذكرت المصلحة أن الولايات المعنية هي كل من بجاية، سكيكدة، جيجل، ميلة، عنابة، الطارف. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. كما أشارت إلى أن الأمطار مرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية، فهي كل سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة. وكذا عنابة، سطيف، سكيكدة، جيجل و الطارف.

وفيما يخص التوقعات الطويلة المدى، إلى غاية الجمعة 18 مارس، سيكون مرتفع للضغط الجوي، يوم الخميس اغلب ولايات الوطن. ويستمر إلى يوم الأحد .

ويوم 15 مارس سيشهد منخفض للضغط الجوي، فسيعرف عودة الأمطار بداية من يوم الأربعاء المقبل المناطق الغربية والجنوب الغربي. ويوم الخميس ستكون الأجواء ممطرة إلى غاية يوم الجمعة.

فيما يخص درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، فبداية من يوم الأربعاء إلى غاية الجمعة أجواء باردة خلال الفترة الصبيحة واليللية. حيث ستتراوح بين 0 إلى 4 درجة في شمال البلاد. أما الظهيرة، فستصل إلى 4 درجة في المناطق الداخلية و 20 درجة في المنطق الداخلية الغربية. و من 14 إلى 27 درجة في الجنوب.