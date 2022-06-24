أمطار رعدية ودرجات حرارة تتعدى 47 درجة تحت الظل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من ارتفاع قياسي في درجات حرارة قصوى على بعض المناطق الجنوبية.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة قد تتعدى 47 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة.

أما الولايات المعنية: ورقلة، المنيعة، تيميمون، ادرار، إن صالح، برج باجي مختار.

وفي تنبيه ثان للأرصاد الجوية حذّرت ذات المصالح من استمرار تساقط أمطار رعدية، أما كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 20 ملم محليا بداية من السادسة مساء الى غاية منتصف الليل.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تيبازة تيزي وزو، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

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أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30ملم، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الخميس.

هذا وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان عين تيموشنت وهران مستغانم وسيدي بلعباس.

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 25 ملم، كما ستكون صلاحية التنبيه بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية منتصف الليل.