أمل الأربعاء يعلن فتح رأس مال النادي

أعلنت إدارة فريق أمل الأربعاء، النازل إلى القسم الثاني هواة، رسميا عن فتح رأس مال شركة النادي، أمام المستثمرين الراغبين في قيادته الموسم المقبل.

وقالت إدارة “الزرقاء” في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، بأن أعضاء الشركة، عقدوا أمس الخميس، اجتماعا لدراسة أهم النقاط المتعلقة بمستقبل الفريق.

مشيرة إلى أنه تقرر على هامش هذا الاجتماع، فتح رأسمال الشركة أمام كل من يريد شراء الاسهم ورفع رأسمال الشركة ورئاسة الفريق وقيادته في الموسم القادم.

كما أوضحت بأن الخطوة جاءت لرفع اللبس وقطع الطريق أمام كل من يريد زرع الفتنة واتهام أعضاء الشركة بإحتجاز الفريق كرهينة.

مؤكدة في الأخير، بأن الاجتماع عرف غياب عنصرين مساهمين وهما كل من رابح تواتي وجمال عماني.