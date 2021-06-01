أمل بوشوشة تُتوج بلقب أفضل ممثلة في الدراما السورية

تُوجت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، بلقب أفضل ممثلة في الدراما السورية، عن دورها في مسلسل “على صفيح ساخن“، والذي عُرض برمضان الماضي.

وتربعت النجمة الجزائرية، على عرش الدارما السورية، حسب إستفتاء “ET بالعربي”.وحسب موقع “ET بالعربي”، شارك في التصويت على هذا الاستفتاء الذي ضم نجمات الدراما السورية اللواتي تألقن في رمضان الماضي، 500 ألف متابع.

هذا وتم إختيار أفضل الممثلين والممثلات، من قبل الجمهور عن فئات وأعمال منوعة.ومن بين هذه الفئات: المصري، والخليجي، والسوري، والعراقي، والأردني، الدراما العربية المشتركة، والمغرب العربي.

وتألقت أمل بوشوشة، في درو “هند” بمسلسل “على صفيح ساخن”، والذي عرف نجاحا كبيرا.ومن بين نجوم المسلسل، سلوم حداد، وباسم ياخور، وعبد المنعم عمايري، ونظلي الرواس.بالإضافة إلى سمر سامي، وميلاد يوسف، ويامن الحجلي، وعبد الفتاح المزين وسارة الطوي.

https://www.instagram.com/p/CPjBlIBhhwB/

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