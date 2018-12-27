” أميلا” ترد بخصوص تغيير المنتوج

نفى مجمع “برومازيدور” المالك لشركة “أميلا”، عن عقد أو الحديث على أي إتفاق مبدئي مع وزارة التجارة بخصوص تغيير شكل منتوجه.

وحسبما أوضحه بيان للمجمع، أن الشركة تعمل عن كثب مع وزارة التجارة للتحقيق في إمكانية تواجد مادة غريبة عن مكونات منتوجها.

مما أضاف البيان، أن التحاليل والتحاليل المضادة لحد الساعة لم تكتمل، وأن نتائجها الأخيرة ستنشر خلال قادم الأيام.

بهذا يفند مجمع “برومازيدو” قطعيا كل الإدعاءات والأقاويل التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية، بخصوص توصله لإتفاق مبدئي مع وزارة التجارة بخصوص تغيير شكل المنتوج.