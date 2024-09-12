أمين شياخة يباشر خطوات تغيير جنسيته الرياضية

باشر النجم الصاعد لنادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، خطوات تغيير جنسيته الرياضية، تحسبا لحمل ألوان الخضر، في المستقبل القريب.

وكان شياخة، المتألق في سماء الكرة الدنماركية، قد لمّح في العديد من المناسبات عن إعجابه بالخضر، وتمكسه بأصوله الجزائرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للجزائر بالدانمارك، صورة من الزيارة التي قادت صاحب الـ 18 ربيعا. بتاريخ 22 أوت الماضي، مما يؤكد اقترابه من حمل ألوان الخضر.

وعلّقت السفارة الجزائرية، على صورة شياخة: “استقبل سفير الجزائر في الدانمارك محمد عينصر، في مقر السفارة اللاعب الجزائري/الدنماركي المحترف لدى الفريق الدانماركي FC Copenhagen أمين شياخة.”

للإشارة فإن شياخة، المولود بتاريخ 12 مارس 2006، لعب الموسم الماضي 2023-2024، 31 مباراة مع شبان كوبنهاغن، سجّل خلالها 24 هدفا وصنع اثنين آخرين.