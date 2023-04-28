أناتوف: “الضغط كبير ولكننا سنكون حاضرين ذهنيا”

أكد مهاجم المنتخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، بأن شبان الخضر، يعيشون ضغطا كبيرا، عشية انطلاق كأس أمم إفريقيا، لذات الفئة.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره الصومالي، غدا السبت، في افتتاح البطولة التي ستجرى وقائعها بالجزائر، ما بين الـ 29 أفريل الجاري إلى 19 ماي الداخل.

وقال أناتوف، في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة: “المسؤولية كبيرة وصعبة.. الضغط كبير أيضا ولكننا سنحاول أن نكون حاضرين ذهنيا في الميدان.”