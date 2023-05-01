أناتوف: “مبابي قدوتي.. وأريد تكرار تجربة أوسيمين في كان الجزائر”

أعلن قائد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، عن رغبته في السير على خطى النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، واستغلال منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، من أجل الاحتراف في أوروبا.

وكان أوسيمين، الذي يصنع أمجاد نادي نابولي الإيطالي، قد خطف الأنظار في ذات المنافسة خلال نسخة 2015، وهو ما أثر على أناتوف. حسبما أكده في حوار مطول خص به الموقع الرسمي للكاف.

وأوضح أناتوف، بأنه يحلم بقيادة الجزائر، للتتويج بالـ”كان” لخطف عقد احترافي وقال: “شخصيا إطلعت كثيرا على قصة النيجيري، فيكتور أوسيمين، حقيقة قصته محفزة للاعبين الشبان. هذه المنافسة تعتبر فرصة كبيرة لكل لاعب من أجل البروز. خاصة وأن هناك عدة أندية تتابع المباريات.”

وواصل نجم شبان الخضر. الحديث عن حلم الاحتراف والسير على خطى الدولي النيجيري قائلا: “لما لا أفعل ذلك، ويمكن القول إن أوسيمين. هو اللاعب الإفريقي الذي اتخذه قدوة في مشواري الكروي.”

أما على الصعيد العالمي، فقد أكد صاحب الثنائية في افتتاح لقاءات “كان الجزائر”. بأنه معجب كثيرا بالدولي الفرنسي. كيليان مبابي، ورد بخصوص لاعبه المثالي على المستوى العالمي: “يوجد كيليان مبابي، الذي أريد أن أكون مثله.”