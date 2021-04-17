أنجيلا ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

كبقية المواطين الذين تجاوزا الـ60 سنة،تلقّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، امس الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

هذا بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت”من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم.”

وواصلت:” أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء”.

ولطالما ردت ميركل على الأسئلة بشأن خططها لتلقي اللقاح بالإشارة إلى أنها ستنتظر دورها بناء على سياسات ألمانيا المشددة بشأن الفئات التي تحظى بأولوية تلقي اللقاح.

وفتحت العاصمة الألمانية المجال للتطعيم لكافة الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 60 عاما في وقت سابق هذا الشهر.

وفرضت دول عدّة أخرى بينها فرنسا وإسبانيا وكندا قيودا عمرية تتعلق بلقاح أسترازينيكا على خلفية حدوث تجلّطات في الدم شديدة رغم ندرتها.