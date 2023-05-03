أندرلخت متخوّف من خسارة سليماني لأندية الخليج

كشفت تقارير صحفية بلجيكية صادرة اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي نادي أندرلخت، متخوفون من خسارة خدمات لاعبهم الدولي الجزائري، إسلام سليماني.

وارتبط اسم الهداف التاريخي للخضر، المتواجد في نهاية عقده مع أندرلخت، بالاحتراف في بطولات الخليج، بداية من الصائفة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد موقع “فوتبال كرانت” بأن مسؤولي أندرلخت، يرغبون بشدة في تمديد عقد سليماني، إلا أن رغبتهم اصطدمت بالاهتمامات القادمة من الخليج.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري، يملك عروضا جدية من أندية قطرية وأخرى سعودية.

مشيرا إلى أن أندرلخت لن يكون قادرا على مقارعة إغراءات الأندية الخليجية.

وفي الختام، أبرز الموقع البلجيكي، بأن السبيل الوحيد في إبقاء سليماني، هو إقدام النادي على رفع راتبه.