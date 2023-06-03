أنشيلوتي يعلّق على أخبار رحيل بن زيمة

خرج مدرب نادي ريال مدريد الاسباني، كارلو أنشيلوتي، عن صمته ليتحدث عن الأخبار التي رشحت قائد الفريق وهدافه كريم بن زيمة، للرحيل عن أسواء “الميرنغي” الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية وجود عرض من الاتحاد السعودي، لضم بن زيمة في صفقة انتقال حر، بقيمة 100 مليون أورو في الموسم.

ومن جهته، رد بن زيمة على الإشاعات التي ربطته بالفريق السعودي، مؤكدا بأن الحقيقة ليست في الكلام المتداول عبر الإنترنت.

وقال أنشيلوتي في ندوة صحفية اليوم السبت، قبل مواجهة أتليتيك بلباو. في ختام “الليغا” “بن زيمة على صواب، الحقيقة ليست على الإنترنت”.

كما أوضح التقني الإيطالي، بأن بن زيمة جاهز لمباراة الغد أمام بلباو، في ختام الدوري الاسباني.

وختم بخصوص مستقبل الدولي الفرنسي: “هناك عقد له لمدة موسم واحد، ونحن ليس لدينا أي شك في ذلك”.