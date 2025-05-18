أوامر رئاسية بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات الجزائرية العُمانية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات في إطار الشراكة الجزائرية العُمانية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس تبون بتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي الجزائر وعمان في مختلف القطاعات خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي).

كما أمر أيضا بتنفيذ توصيات قيادتي الجزائر وعمان حول مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية وإطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط.