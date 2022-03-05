أوكرانيا: تفجير مبنى سكني بماريوبول واحتمال وجود العشرات تحت الأنقاض

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، اليوم السبت، عن تفجير استهدف مبنى سكنيًا في ماريوبول بأوكرانيا، واحتمال وجود العشرات تحت الأنقاض.

وقالت وكالة سبوتنيك، أن أعمدة الدخان تتصاعد في مدينة ماريوبول بعد دوي انفجارات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن “أوكرانيا ترفض مقترحات فتح ممرات إنسانية، في مدينتي خاركوف وسومي”.

كما أكدت أن “القوميون الأوكرانيون، يواصلون احتجاز طلبة أجانب من بينهم مصريين وأردنيين وتونسيين”.

وكان وزير الخارجية الروسي ​​سيرغي لافروف​​،قد أكد أن السلطات الروسية قدّمت أكثر من 150 حافلة، لنقل الطلاب الأجانب في أوكرانيا”.

موضحًا أن “السلطات الأوكرانية تحتجز الطلاب الأجانب، كدروع بشرية”. كما أكد لافروف، أن “السلطات الأوكرانية في ماريوبول، رفضت خروج المدنيين للاحتفاظ بهم دروعًا بشرية”.

ويأتي ذلك، بعد إعلان ​​وزارة ​الدفاع​ الروسية​​، عن “وقف إطلاق النار وفتح​ الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين، من مدن ماريوبل وفولنوفاخا المحاصرة.

مؤكدةً أنه “تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني، على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن”.

فيما قالت الأمم المتحدة، أنه ورغم الممرات الآمنة المحتملة بأوكرانيا، لا يزال الوضع الإنساني خطيرا مع استمرار العمليات العسكرية.

وأضافت الأمم المتحدة، أن اللاجئين الأوكرانيين يذهبون إلى أماكن يعرفونها لكن موجة نزوح أكبر ستكون أكثر تعقيدا.

فيما كشفت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، أن هناك 1.3 مليون لاجئ من أوكرانيا، وأن العدد قد يرتفع إلى 1.5 مليون بنهاية يوم الأحد.

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