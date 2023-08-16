أوكيدجة ضمن التشكيلة المثالية في افتتاح الليغ1

اختير الحارس أليكسندر أوكيدجة، المعتزل حديثا من اللعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من الليغ1 الفرنسية.

وبالرغم من أن حارس الخضر المعتزل، تلقى خماسية كاملة في مباراة ناديه ميتز والضيف رين. إلا أنه تواجد ضمن تشكيلة جولة افتتاح الدوري الفرنسي.

وكشف موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء. عن تشكيلته الخاصة بالجولة الأولى من “الليغ1”. والتي عرفت تواجد أوكيدجة، اللذي تحصل على علامة 7.97/10.