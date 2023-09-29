أوكيدجة مرشح لجائزة لاعب الشهر في ميتز

اُختير الحارس أليكسندر أوكيدجة، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في ناديه ميتز الفرنسي، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن أمس الخميس، نادي ميتز عبر موقعه الالكتروني، عن فتح باب التصويت أمام جماهير الفريق، من أجل اختيار لاعب الشهر.

وشهدت القائمة تواجد أوكيدجة، إلى جانب كل من جويل أسورو، وفالي كوندي، وشيخ تيدان سابال.

وكان أوكيدجة، الذي قرّر الاعتزال دوليا الصائفة الفارطة، قد تألق بشكل ملفت للانتباه خلال شهر سبتمبر الجاري، لاسيما في لقاء ميتز ولانس، بعدما قام بصد 10 تسديدات خلال ذات المواجهة.