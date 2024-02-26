أوكيدجة يتسلم جائزة لاعب الشهر في ميتز

تسلم الحارس الجزائري المعتزل دوليا، أليكسندر أوكيدجة، جائزة لاعب الشهر في ناديه ميتز الفرنسي.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” صورة تسلّم حامي عرين الخضر المعتزل دوليا، لجائزة أفضل لاعب الخاصة بشهر جانفي الماضي.

وتسلم أوكيدجة، جائزة الأفضل في ناديه بمناسبة لقاء الجولة الـ 23 من “الليغ1” الذي سقط فيه ميتز. بثنائية لهدف أمام أولمبيك ليون. الذي حسم اللقاء يومها بهدف الدولي الآخر سعيد بن رحمة.

ولعب الدولي المعتزل مع ميتز في شهر جانفي 3 لقاءات منها مباراة الكأس أمام كليرمون فوت التي انتهت بنتيجة 1-1، ولقاءين في “الليغ1” خسرهما الفريق بنتيجة 1-0 أمام كل من تولوز ونيس على التوالي.