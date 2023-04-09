أوكيدجة يصل لمباراته الـ 150 رفقة ميتز
بقلم محمد.ل
بصم الحارس الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، مساء أمس السبت، على ظهوره رقم الـ 150 بألوان ناديه ميتز، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية.
وشارك حامي عرين الخضر. أساسيا في لقاء الجولة الـ 30 من الليغ2، الذي انتهى بهدف لمثله أمام المضيف بوو أف سي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ميتز. على “تويتر” تغريدة يحتفل من خلالها بانجاز حارسه الدولي الجزائري، الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم. جعلت الفريق يتواجد في المركز الـ 3 برصيد 52 نقطة على بعد 4 نقاط عن الوصافة و9 عن الصدارة.
#PAUFCFCM [ ℙ𝕣𝕠 ]
💫 À @PauFootballClub, notre gardien fête sa 1⃣5⃣0⃣ème sous le maillot grenat.
💬 𝐔𝐧 𝐦𝐨𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭 ? pic.twitter.com/8ex34d01z3
— FC Metz ☨ (@FCMetz) April 8, 2023
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