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الرياضة

أوكيدجة يصل لمباراته الـ 150 رفقة ميتز

بقلم محمد.ل
أوكيدجة يصل لمباراته الـ 150 رفقة ميتز
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بصم الحارس الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، مساء أمس السبت، على ظهوره رقم الـ 150 بألوان ناديه ميتز، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية.

وشارك حامي عرين الخضر. أساسيا في لقاء الجولة الـ 30 من الليغ2، الذي انتهى بهدف لمثله أمام المضيف بوو أف سي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميتز. على “تويتر” تغريدة يحتفل من خلالها بانجاز حارسه الدولي الجزائري، الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم. جعلت الفريق يتواجد في المركز الـ 3 برصيد 52 نقطة على بعد 4 نقاط عن الوصافة و9 عن الصدارة.

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