أوكيدجة يفشل في خطف جائزة لاعب الشهر

فشل الحارس الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، في التتويج بجائزة لاعب الشهر، رفقة ناديه ميتز الفرنسي.

وكان النادي الناشط في “الليغ1” قد رشّح، حارسه الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. الصائفة الفارطة، للتتويج بـ “جائزة لاعب شهر أكتوبر”. إلى جانب كل من لمين كامارا وماتيو إيدول وجوزيف ندوكيدي.

وأعلن اليوم الأربعاء، نادي ميتز. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” تتويج لاعبه الليتواني، لمين كامارا، بجائزة لاعب الشهر، بعد حصده 40% من أصوات جماهير النادي.