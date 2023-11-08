أوكيدجة يفشل في خطف جائزة لاعب الشهر
بقلم محمد لمين صحراوي
فشل الحارس الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، في التتويج بجائزة لاعب الشهر، رفقة ناديه ميتز الفرنسي.
وكان النادي الناشط في “الليغ1” قد رشّح، حارسه الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. الصائفة الفارطة، للتتويج بـ “جائزة لاعب شهر أكتوبر”. إلى جانب كل من لمين كامارا وماتيو إيدول وجوزيف ندوكيدي.
وأعلن اليوم الأربعاء، نادي ميتز. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” تتويج لاعبه الليتواني، لمين كامارا، بجائزة لاعب الشهر، بعد حصده 40% من أصوات جماهير النادي.
[ ℙ𝕣𝕠 ]
🏆 @Lamine_Camara15 𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱’𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 !
🇱🇻 Auteur d’un sublime but à @AS_Monaco, 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘶 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘢 𝘰𝘣𝘵𝘦𝘯𝘶 40% 𝘥𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘵𝘦𝘴.
🤝 𝗙𝗹𝗶𝘁𝗕𝗶𝘅
— FC Metz ☨ (@FCMetz) November 8, 2023
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