أوكيدجة ينفرد برقم استثنائي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

بصم الحارس أليكسندر أوكيدجة، الذي أعلن شهر جوان الماضي، اعتزاله اللعب دوليا مع الخضر، على رقم استثنائي في أقوى 5 بطولات أوروبية.

وقدم أوكيدجة، مباراة قوية في الجولة الـ 5 من الليغ1 الفرنسية، حينما قاد ناديه ميتز للفوز على لانس، بهدف من دون رد.

وتمكن حارس الخضر المعتزل، من صد 10 كرات، من بينها 6 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، حسبما أكده الحساب الرسمي لـ”الليغ1″.

وأشادت “الليغ1” في منشور على “فيسبوك” اليوم الاثنين، بالمباراة القوية التي قدمها أوكيدجة، مبرزة بأنه وصل إلى 0.70 نسبة منع أهداف محققة، إلى جانب 3 لكمات للكرة.

كما أكدت بأن أوكيدجة، بات الحارس الوحيد الذي يصل لأكثر من 10 تصديات، ويخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية الموسم الماضي.