أول صلاة جمعة في آيا صوفيا اليوم منذ 86 عاما

تقام اليوم في مسجد آيا صوفيا” بمدينة إسطنبول في تركيا أول صلاة جمعة منذ 86 عاما.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس زيارة تفقدية للمسجد للمرة الثانية خلال 4 أيام.

وأعاد الرئيس التركي فجر اليوم الجمعة نشر أول تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمسجد آيا صوفيا الكبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان حساب المسجد على تويتر نشر أول تغريدة له، وهي عبارة عن لفظ البسملة باللغة العربية “بسم الله الرحمن الرحيم”، في إشارة إلى افتتاح المسجد للعبادة، اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.