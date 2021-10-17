أول صلاة في الحرم المكي بلا قيود كورونا

أقام المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية صلاة الفجر لبيوم الأحد بدون تباعد أوحواجز، منذ أزيد من عام. حيث خففت السعودية االإجراءات والقيود التي فُرضت جراء جائحة كورونا، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، أن المعتمرين يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن السديس بدأت بإزالة الملصقات. التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد. وقامت بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة. باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية.

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