“أوناب”: تسويق 48 ألف طن من الدواجن تدريجيا لكسر الأسعار

سيشرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن (أوناب) في تسويق بشكل تدريجي حوالي 48 ألف طن من مخزون الدجاج.

وسيسوّق الديوان منتوجاته إبتداء من الإثنين بهدف كسر الأسعار قبيل حلول المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس المدير العام للديوان محمد بطراوي، أن العملية ستتواصل بصفة تدريجية على مستوى ولايات الوطن بسعر 250 دينار للكلغ.

وأكد بطراوي، أن تسويق هذه المخزونات من الدجاج من شأنه أن يقطع الطريق أمام محاولة للمضاربة ورفع الأسعار قبل اسبوع من حلول المولد النبوي الشريف حيث عادة ما يرتفع الطلب على اللحوم البيضاء خلال هذه المناسبة.

وأضاف أن هذه العملية، جاءت بعد أن شهدت أسعار الدواجن إرتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلوغرام.

وقد تم تخصيص 49 نقطة تسويق معتمدة موزعة على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، عنابة، قسنطينة، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس.

كما تم وضع نقاط بيع في عدة ولايات عبر الجنوب الكبير على غرار أدرار، إليزي، غرداية، المنيعة.

وتتواجد نقاط البيع بالعاصمة في بلديات الشراقة وعين البنيان وحسين داي و بلدية الرغاية التي تحتوي على ثلاثة نقاط للتسويق.