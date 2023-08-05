أوناس أساسيا رفقة ليل في مواجهة برينتفورد الإنجليزي

تواجد الدولي الجزائري، آدم أوناس، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، للمواجهة المرتقبة اليوم السبت أمام برينتفورد الانجليزي.

ويرتقب أن يلتقي ليل بالنادي الانجليزي، مساء اليوم، في لقاء ودي تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

ويسعى أوناس، لتأكيد أحقيته بالمشاركة أساسيا في فترة التحضيرات الصيفية. وخطف ثقة البرتغالي، فونسيكا، قبل انطلاق المنافسة الرسمية.

للإشارة فقد عانى لاعب الخضر، من لعنة الاصابات في الموسم الفارط، الأمر الذي جعله يكتفي بالمشاركة في 22 مباراة فقط مع نادي الشمال الفرنسي بجميع المنافسات. سجّل خلالها هدفين وصنع آخرا.