أوناس يسقط وديا رفقة ليل في مواجهة إيمبولي

انقاد الدولي الجزائري، آدم أوناس، ظهر اليوم السبت، لهزيمة في اللقاء الودي الذي جمع ناديه ليل الفرنسي بنظيره الإيطالي إيمبولي.

وشارك لاعب الخضر، أساسيا في المباراة التي حسمها الفريق الإيطالي لصالحه بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة الأولى من نوعها لنادي الشمال الفرنسي، في لقاءاته الودية تحضيرا للموسم الجديد، حسبما أكدته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وغادر أوناس، أرضية الميدان عند الدقيقة الـ 73، تاركا مكانه لزميله مالودا، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة فقط نادي إيمبولي هدف الفوز.

للإشارة فإن مستقبل الدولي الجزائري مع ليل لم يتضح بعد، لاسيما وأن رئيس ناديه أوليفييه ليتانغ، كان قد أكد في تصريحات سابقة استعداد النادي لبيع أوناس، الصائفة الحالية، وهو الذي تلقى عرضا رسميا من الشباب السعودي.