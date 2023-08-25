أوناس يتعرض لإصابة جديدة

تعرض الدولي الجزائري، آدم أوناس، مساء أمس الخميس، لإصابة جديدة، خلال مباراة ناديه ليل الفرنسي، والضيف ريجيكا الكرواتي.

وشارك لاعب الخضر، بديلا عند الدقيقة 66، من المواجهة المندرجة ضمن ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

غير أن دخول أوناس، لم يكن موفقا بعدما تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان، قبل 10 دقائق عن انتهاء المباراة، التي حسمها ليل لصالحه بثنائية لهدف.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، ضيّع مباراة افتتاح الموسم رفقة ليل أمام نيس، بداعي الإصابة، وعاد في الجولة الثانية أمام نانت، حينما شارك بديلا وسجل هدف من الثنائية التي فاز بها نادي الشمال الفرنسي.