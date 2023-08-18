أوناس يتعافى ويؤكد جاهزيته لمواجهة نانت

التحق أمس الخميس، الدولي الجزائري، آدم أوناس، بتدريبات ناديه ليل الفرنسي، بعد قرابة أسبوعين من الغياب بداعي الإصابة.

وتعرض لاعب الخضر، يوم الـ 5 أوت الجاري، لإصابة عضلية في المباراة الودية التي لعبها ناديه ليل أمام برينتفورد الانجليزي، ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وغاب على اثرها عن مباراة افتتاح “الليغ1” أمام نيس.

ونشر أوناس، صور له من تدريبات ليل أمس الخميس، عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” وأرفقها بعبارة: “العودة إلى المجموعة.. إلى يوم الأحد”.

للإشارة فإن نادي الشمال الفرنسي، الذي يضم إلى جانب أوناس، لاعب الخضر الآخر حكيم زدادكة ، سيستقبل بعد غد الأحد، نادي نانت الذي يلعب له الدولي الآخر جوان حجام، برسم الجولة الثانية من الليغ2 الفرنسية.