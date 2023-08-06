أوناس يضيّع رسميا مباراة افتتاح الليغ1

تأكد غياب الدولي الجزائري، آدم أوناس، عن مباراة ناديه ليل الفرنسي، في الموسم الجديد من الليغ1.

ويستهل نادي ليل، المنافسة الرسمية الجمعة القادمة، حينما ينزل ضيفا على نادي نيس، الذي يضم في صفوفه الرباعي الجزائري، عطال وبوداوي وبراهيمي والحارس بولهندي، وهي المواجهة التي سيغيب عنها أوناس رسميا.

وكشف موقع “لو بوتي ليلوا” المقرب من نادي الشمال الفرنسي، نقلا عن موقع “لا فوا دي سبور” بأن أوناس، لن يكون معنيا بالمواجهة المرتقبة أمام نيس، يوم الجمعة 11 أوت الجاري، بسبب الإصابة.

وكان لاعب الخضر، الذي عانى من مشاكل صحية متكررة الموسم الماضي، قد تعرض أمس، لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في الودية التي جمعت ليل أمام برينتفورد الانجليزي، تحضيرا للموسم الجديد من الليغ1.