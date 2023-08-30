أوناس يضيّع مواجهة ليل وريجيكا الكرواتي

تأكد غياب الدولي الجزائري، آدم أوناس، عن المواجهة التي تنتظر فريقه ليل الفرنسي، مساء غد الخميس، أمام المضيف ريجيكا الكرواتي، بسبب الإصابة.

وسيحل ليل ضيفا على ريجيكا، ضمن إياب الدور المؤهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، غدا الخميس، بداية من الساعة 20:15، بعدما كان قد فاز ذهابا بثنائية لهدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب الخضر، لإصابة بعد مشاركته بديلا.

وبالرغم من أن أوناس، الذي يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، عاد اليوم الأربعاء إلى أجواء التدريبات، إلا أنه سيضيع رسميا لقاء الغد، يقرار من مدرب ليل الفرنسي باولو فونسيكا.

وتحدث فونسيكا، في ندوة صحفية نقلتها “ليكيب” الفرنسية عن لاعب الخضر، مؤكدا بأنه سيكون الغائب الوحيد في سفرية كرواتيا، مضيفا: “هو بصدد الاسترجاع ولكن ينتظره عمل على انفراد، من أجل العودة إلى كامل جاهزيته البدنية”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، في المقابل، بأن فونسيكا، لا يعوّل على أوناس، أيضا في لقاء الأحد القادم، أمام مونبولييه برسم الجولة الـ 4 من “الليغ1″، ما يؤكد خروجه من مخططات بلماضي، في تربص سبتمبر الذي سينطلق الاثنين القادم.