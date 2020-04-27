أونساج تقدم مساعدات للمؤسسات المصغرة المتعثرة

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، عن تقديم مساعدات للمؤسسات المصغرة المتعثرة، المنشأة في إطار جهاز ذات الوكالة.

وجاء في بيان للوكالة، نشرته على صفحتها بفايسبوك: “ننهي إلى علم كافة أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المنشأة في اطار جهاز الوكالة، عبر كامل التراب الوطني، والتي تعاني من صعوبات مختلفة في أداء نشاطها، أنهم مدعوون لملئ استمارة المعلومات المرفقة عبر الرابط التالي، وذلك قصد التكفل بانشغالاتهم”.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iyvQkdUODM3M1hTS0FSOEQxWFI4WlVEQjgwSkpBOS4u&fbclid=IwAR0qjKubI31ABieFuw_AhAIcgbsAjXC_ZaIOM4koK55AcUKMbY021Jkxhs8