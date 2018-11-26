أويحيى يترأس مراسيم اطلاق مشروع إستغلال وتحويل الفوسفات بتبسة

ترأس اليوم الإثنين الوزير الأول أحمد اويجيى مراسيم اطلاق مشروع استغلال وتحويل الفوسفات بمنطقة علقة أحمد ببئر العاتر في تبسة.

كما حضر رفقة الوزيز الأول كل من وزير كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي.

إضافة إلى ويزر الطاقة مصطفى قيطوني وكذا والصناعة والمناجم يوسف يوسفيت ووالي الولاية.

المشروع المندمج لتحويل الفوسفاتي تدشين عهد جديد للصناعة وإستراتيجية إقتصادية من خارج المحروقات

وصرح أويحيى أن “الحوكمة الجيدة لرئيس الجمهورية مكنت الجزائر من تسيير ظرف اقتصادي صعب”.

وأيضا “ضمان الاستمرارية ورفع التحدي من أجل بلوغ مرحلة تبشر بمستقبل واعد للبلاد”.

مضيفا أن “المشروع المندمج لتحويل الفوسفات يعد أكبر وأهم مشروع صناعي تطلقه الجزائر منذ ما يقارب العشرية”.

و “الذي ستسمح آثاره بإحداث تغيير بمنطقة شرق البلاد و تعزيز الاقتصاد الوطني”.

وفي ذات السياق أشاد أويحيى بالعلاقات الجزائرية الصينية التي تسجل اليوم “قفزة نوعية” على مسار تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية.

وللإشارة مركب الفوسفات سيسمح باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر والذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022.

كما تنم تسخير له مبلغ إستثمار ب6 ملايير دولار، حيث ستضمن 14 ألف منصب شغل ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة.