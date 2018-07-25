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أويحيى يكرم أوائل البكالوريا بقصر الشعب

الوطني
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أويحيى يكرم أوائل البكالوريا بقصر الشعب
بقلم ع.ش

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة 2018.

وتم هذا التقليد السنوي، بحضور مسؤولين سامين في الدولة و أعضاء من الحكومة.

وتسلم 68 متفوقا شهادات تقديرية وهدايا رمزية، نظير الجهود التي بذلوها، والتي أهلتهم لتبوء المراتب الأولى، لهذا الموسم الدراسي.

و كانت نسبة النجاح الوطنية في إمتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان2018 قد بلغت 55,88 بالمائة

بعد أن كانت قد قدّرت خلال السنة الماضية بـ 56,07 بالمائة.


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