إبراهيموفيتش لن يحقق “التشمبينزليغ” حتى في حال تتويج الميلان!

سيحرم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من إضافة لقب رابطة أبطال أوروبا لمسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب، حتى في حال تتويج فريقه الميلان باللقب هذا الموسم.

ويعود السبب في ذلك، لعدم تسجيل المهاجم السويدي في القائمة النهائية المعنية برابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم، بسبب كثرة إصاباته هذا الملعب.

إذ شارك المهاجم السويدي زلاتان هذا الموسم مع الميلان في 4 مواجهات، وسجل هدف وحيد.

يجدر للإشارة، بلغ زلاتان ربع نهائي رابطة الأبطال 8 مرات، ومرة واحدة نصف نهائي المسابقة الأغلى أوروبيا طيلة مشواره الكروي.