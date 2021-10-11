إتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة

أطلقت مؤسسة إتصالات الجزائر خدمة جديدة “الفاتورة الالكترونية” لتمكن زبائنها من تلقي فواتيرهم الهاتفية عبر البريد الالكتروني.

ودعت إتصالات الجزائر ربائنها عبر صفحتها على الفيسبوك إلى التسجيل في خدمة الجديدة “الفاتورة الالكترونية”. أين نشرت فيديو توضيحي عبر اليوتوب حتى يتسنى فهم العملية وهذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=Lf1xUDB6YZ0

وحتى يمكن زبائن المؤسسة من التسجيل في هذه الخدمة وضعت إتصالات الجزائر الرابط التالي: https://ecare.algerietelecom.dz