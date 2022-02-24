إجراءات جديدة للمؤسسات الصيدلانية للإستيراد المستلزمات الطبّي

أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد المستلزمات الطبّي بخصوص إعادة تشكيل التعريفة الجمركية.

وأوضحت الوزارة في ذات التعليمة أنه وفي إطار إعادة تشكيل التعريفة الجمركية في فصلها المتعلق بالمستلزمات الطّبية وإعادة تصنيف التعريفات الجمركية المعنونة “أخرى”.

وألزمت الوزارة في ذات التعليمة جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد المستلزمات الطبّية بملء الجدول. مع ذكر التعريفات الجمركية الفرعية المصرح بها خلال جمركة المستلزمات الطبّية التامة التصنيع المستوردة .

كما يجب المؤسسات الصيدلانية إرسال الجدول في شكل Excel قبل 10 مارس 2022 إلى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط إلى العنوان الالكتروني [email protected]

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أشرف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، على إفتتاح أشغال اليوم الموضوعاتي الثاني “FAP SUMMIT ” والذي تنظّمه الفيدرالية الجزائرية للصيدلة تحت عنوان “التنظيم الجديد لقطاع الصناعة الصيدلانية.