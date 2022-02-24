إجراءات جديدة للمؤسسات الصيدلانية للإستيراد المستلزمات الطبّي
أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد المستلزمات الطبّي بخصوص إعادة تشكيل التعريفة الجمركية.
وأوضحت الوزارة في ذات التعليمة أنه وفي إطار إعادة تشكيل التعريفة الجمركية في فصلها المتعلق بالمستلزمات الطّبية وإعادة تصنيف التعريفات الجمركية المعنونة “أخرى”.
وألزمت الوزارة في ذات التعليمة جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد المستلزمات الطبّية بملء الجدول. مع ذكر التعريفات الجمركية الفرعية المصرح بها خلال جمركة المستلزمات الطبّية التامة التصنيع المستوردة .
كما يجب المؤسسات الصيدلانية إرسال الجدول في شكل Excel قبل 10 مارس 2022 إلى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط إلى العنوان الالكتروني [email protected]
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أشرف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، على إفتتاح أشغال اليوم الموضوعاتي الثاني “FAP SUMMIT ” والذي تنظّمه الفيدرالية الجزائرية للصيدلة تحت عنوان “التنظيم الجديد لقطاع الصناعة الصيدلانية.
وأضاف الوزير، أنه تم وضع سياسة صيدلانية متناسقة من خلال إصدار نصوص تنظيمية خاصة بعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. من خلال ضبط كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية. مما سمح بالتنصيب الفعلي للّجان ذات الصلة. بما فيها تنظيم وسير وتحديد مهام اللّجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة للأدوية. ضمن مخطط إستعجالي للتسريع وإعطاء الأولوية في التسجيل للأدوية الجنيسة والبيوعلاجية.
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وأشار في ذات السياق، إلى تغطية إدراج إلزامية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بأن يستعينو بمساعد صيدلي واحد على الأقل لأجل ضمان مسؤولية صيدلانية. بالإضافة إلى ضمان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية.
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