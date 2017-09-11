إحباط محاولة لتفجير وزارة الدفاع السعودية

أعلن مصدر سعودي مسؤول أن قوات الأمن أحبط مخططا لتنظيم “داعش” كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع السعودية بالرياض، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن “الأمن تمكن القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذ العملية الإرهابية.

وذكرت “وأس” أنّ الارهابيين هما “أحمد ياسر الكلدي” و”عمار علي محمد”، ألقي القبض عليهما قبل بلوغهما المقر المستهدف، والسيطرة عليهما”.

واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية وأن إسماهما يختلف عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.

كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديين ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار إليهما آنفا وماكانا سيقدمان على ارتكابه.

وضبط الأمن السعودي حزامين ناسفين، بوزن 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.

كما تم ضبط استراحة بحي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكرا للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، بحسب المصدر، أن التحقيقات ولا تزال مستمرة في هذه القضية وأن الموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل.

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