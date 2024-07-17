إخماد حريق بخلية كهربائية في محطة تحلية مياه البحر بعين تموشنت

إندلع أمس حريق على مستوى خلية كهربائية بمحطة تحلية مياه البحر بني صاف ولاية عين تيموشنت. وانتقل إلى ثلاثة خلايا كهربائية مجاورة للأولى. ما أدى إلى تشغيل أنظمة السلامة التي أوقفت المحطة بالكامل.

وتدخلت فرق الحماية المدنية للولاية بعد 15 دقيقة من إندلاع النيران التي تحكمت على الفور في الوضع و تم احتواء الحريق وإخماده بالكامل على مستوى غرفة الخلايا فقط. كما تنقل الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك المشرفة على محطات تحلية مياه البحر. فورا رفقة والي الولاية السلطات الأمنية و العسكرية. أين تم الوقوف على الحادث

وقامت الشركة الجزائرية للطاقة بوضع خلية أزمة و متابعة في عين المكان لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية و العمل على إعادة التشغيل الجزئي للمحطة خلال الأيام القادمة تزامنا مع أشغال إعادة الصيانة للمحطة. و ذلك قصد ضمان الخدمة العمومية و تم لذلك توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للعمل دون توقف إلى غاية تشغيل المحطة.

يجدر الإشارة أن محطة تحلية مياه البحر لبني صاف الواقعة في ولاية عين تيموشنت. بقدرة إنتاجية تقدر بـ 200 الف متر مكعب/ يوم و هي جزء من 14 محطة التي تمتلكها الجزائر.