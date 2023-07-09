إدارة اتحاد العاصمة تحسم مستقبل بن شيخة

ردت إدارة اتحاد العاصمة، على الأخبار التي تحدثت حول رحيل المدرب عبد الحق بن شيخة، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواصلة العمل.

ووصفت إدارة الاتحاد، هذه الأخبار، على أنها محاولة من أجل ضرب استقرار الفريق المتوج مؤخرا بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما طمأنت في بيان نشرته اليوم الأحد أنصارها، بأن بن شيخة باق، والإدارة شرعت في التحضيرات الجدّية تحسبا للموسم الجديد، وفق خارطة الطريق التي رسمها المدرب.

مؤكدة بأنها قامت بتلبية جميع طلبات بن شيخة، فيما يتعلق بالانتدابات وكذا قائمة المسرّحين مع الموافقة على برنامج التحضيرات الخاص بالموسم المقبل من أجل مواصلة الاستحقاقات وبلوغ منصات التتويجات، مثلما عشناه هذا الموسم برفع التاج الإفريقي.

وفي الأخير، دعت إدارة الاتحاد أنصارها المخلصين، للالتفاف حول الفريق، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضلّلة التي كان وراءها بعض وكلاء اللاعبين الذين حاولوا “مساومة” النادي من خلال نشر الأكاذيب بعدما رفضت إدارة الفريق التعاقد مع لاعبيهم لعدم موافقة المدرب على فكرة استقدامهم.