إدارة الأربعاء تشتكي تعرّض فريقها لاعتداءات في ملعب خنشلة

أكدت إدارة فريق أمل الأربعاء، تعرض بعثة فريقها لاعتداءات في النفق المؤدي إلى أرضية ملعب “حمام علي” بخنشلة، قبل أقل من ساعة عن انطلاق المواجهة التي تنتظر الأمل أمام الاتحاد المحلي، ضمن الجولة الـ27 من المحترف الأول.

وقالت إدارة الأمل: “بعثة فريقنا أمل الأربعاء، من إدراة ولاعبين يتعرضون لإعتداءات جبانة داخل النفق المؤدي الى أرضية ملعب حمام عمار بخنشلة، من طرف أعوان ولاعبي فريق الخصم.”

كما أوضح بيان نشره الفريق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” بأن الإعتداءات وقعت تحت أنظار محافظي اللقاء.

وفي السياق ذاته، استنكرت ونددت إدارة أمل الأربعاء، بهذه الحادثة التي وصفتها بـ “المؤسفة” والتي لا تشرف الكرة الجزائرية.

مطالبة في الأخير، بضرورة فتح تحقيق في القضية ومعاقبة الفاعلين خاصة وأن الحادثة وقعت أمام محافظي اللقاء.