إدارة الساورة توّجه اتهامات خطيرة لمدوار!

وجهت إدارة شبيبة الساورة، اتهامات خطيرة إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم، بقيادة الرئيس عبد الكريم مدوار، وذلك، قبل 24 ساعة عن موعد انعقاد الجمعية العامة.

ونشرت إدارة “نسور الجنوب” اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في “فيسبوك” بيانا تؤكد من خلاله بأن الرابطة تواصل سياسة اللامبالاة في التعامل مع الأندية وقضايا الكرة المحلية.

وجاء فيه: “بعد أن لجأت إدارة نادي شبيبة الساورة إلى وزارة الشباب والرياضة مطالبة فيها بالحد من التجاوزات الخطيرة للرابطة المحترفة والمتعلقة بإخفاء التقارير المالية والأدبية وعدم ارسالها لكل الأعضاء بما فيهم الأندية المحترفة”

“تواصل رابطة مدوار في تماديها لتضليل اعضاء الجمعية العامة لتمرير التقريرين دون دراسة او تحليل لما يتضمنه من خروقات و نقائص ناتجة عن سوء تسيير تلك الرابطة التي تتستر حتى عن مكان انعقادها يوم غد .”

وفي الأخير، ذكّرت إدارة الساورة بقيادة رئيسها زرواطي، بأنه سبق لها وأن طالبت بتدخل عاجل من طرف وزير الشباب و الرياضة للسهر على المطابقات القانونية التي تسير الرابطة المحترفة.