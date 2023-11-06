إدارة شلغوم العيد تعلن غلق ملف اللاعبين الدائنين

زفّت إدارة نادي هلال شلغوم العيد، أخبار سارة لأنصارها بخصوص قضية اللاعبين الدائنين، والتي حالت دون الحصول على إجازات اللاعبين الجدد.

وكشفت إدارة النادي الناشط في القسم الثاني هواة. في بيان لها اليوم الاثنين، بأنها قامت بدفع جميع ملفات “البروتوكول” الخاص باللاعبين الدائنين.

كما أوضحت بأن اللاعبين الدائنين، وقعوا على البروتوكول، مع التنازل عن بعض المستحقات.

مبرزة في الأخير، بأنها تنتظر أن تستلم الاجازات الخاصة بالأكابر من طرف الرابطة الوطنية قبل اللقاء القادم أمام مولودية العلمة.