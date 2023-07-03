إدانات واسعة لعملية “المنزل والحديقة” للجيش الصهيوني في جنين

أدانت وزارة الخارجية الأردنية والفلسطينية عملية “المنزل والحديقة” التي ينفذها الجيش الصهيوني منذ مساء أمس في جنين بهدف “إزالة التهديد من المنطقة”.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها. جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل”.

مؤكدا أن “شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء. وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية”.

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ”تحرك دولي عاجل لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا”.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى “الخروج عن صمتها، والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، على “ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية. وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها. ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وحذر من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف. مشددا على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان. وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.

البرلمان العربي يستنكر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين

وفي السياق، استنكر البرلمان العربي “العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين”. واصفا إياها بـ”جريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل”.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية”.

مشددا على أن “ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس. تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني. لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية”.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

مؤكدة “رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية”.

وحذرت من “المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين”.

مطالبة “الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات. وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوما بعد يوم”.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على الأحداث في جنين. قائلا: “نشهد تطورات مريرة منذ ليلة أمس من خلال هجوم الكيان الصهيوني على مدينة جنين. بمختلف الطرق ولا سيما الهجوم الجوي”. معتبرا أن “هذا نموذج واضح عن إرهاب الدولة”.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، ويرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات حرجة.