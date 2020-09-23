إدانة الإخوة كونيناف بعقوبات تتراوح بين 12 و20 سنة حبسا نافذا

أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الإخوة كونيناف، عقوبات تتراوح بين 12 و20 سنة حبسا نافذا، مع فترة مدتها 5 سنوات، ومصادرة جميع الأموال البنكية.

كما حكمت المحكمة بمصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية كحقوق الامتياز المحجوزة، مع مصادرة ممتلكات وعقارات مسجلة باسم الشركات المعنوية.

وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة للاخوة كونيناف وشركاتهم.

وتمت إدانة محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، رضا كونيناف بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة،

كما أدانت المحكمة، طارق كونيناف، بـ 15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج.

وتمت إدانة كونيناف كريم عبد القادر بـ 12 سنة حبسا نافذا.

أما سعاد كونيناف، قتمت إدانتها بـ 20 سنة حبسا نافذا، وغرامة 8 ملايين دج، مع إلقاء القبض الصادر في حقها.

وتمت إدانة مقراوي حسيبة حموش حسان بعقوبة 3 سنوات حبس و 500 الف دج غرامة نافذة.

أما قراح عبد العزيز، فتمت ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا، ومليون دج غرامة والتصريح ببرائته من باقي التهم المنسوبة اليه.

وأدين مكاحلية عادل، و بناي ليلى بعقوبة 18 اشهر حبس نافذ منها 6 حبس نافذة، بن طاهر قدور، بعقوبة 8 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

وتمت إدانة الشركات المعنويةبغرامة مالية، قدرت بقيمة 32 مليون دج.

وتم حفظ حقوق مؤسسة ميناء الجزائر، وإلزام الاخوة كونيناف والاشخاص المعنويين بدفع 279 مليون دج للوكيل القضائي، تعويضا عن الضرر.

للتذكير، وجهت للإخوة كونيناف ومتهمين آخرين بينهم اطارات بوزراتي الصناعة والموارد المائية، تهم تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات اجرامية.

كما تمت إدانتهم بحيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزية غير مستحقة.

بالاضافة الى التمويل الخفي للاحزاب السياسية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والزيادة في الاسعار.

وكشفت جلسات المحاكمة السابقة، بعد استجواب المتهمين طيلة خمسة أيام كاملة، عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات في مجال الصفقات.

واستفادوا من 11 صفقة في قطاع الموارد المائية، قدرت قيمتها بازيد من 14 الف مليار سنتيم.